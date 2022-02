Schwester Cornelia Weinmann: Ein Leben für Gott

Staffel 4 Folge 820 25 Minuten

Was ist eigentlich eine Diakonisse? Viele Menschen können mit diesem Wort heute nichts mehr anfangen. Schwester Cornelia Weinmann verrät im Gespräch mit Matthias Brender, was es mit den Diakonissen auf sich hat und berichtet über ihren langen Weg in die Gemeinschaft der Schwestern von Aidlingen.