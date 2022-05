Ostern - Eine reine Glaubenssache?

Folge 652 27 Minuten

Es ist ein Fest, in dem der Hase die Eier versteckt, Zuhause wieder ordentlich gebastelt wird und Kinder darauf hoffen, dass das Wetter schön bleibt, damit sie ihre Nester in der Natur suchen können – Ostern. Auch der Einzelhandel profitiert in dieser Zeit. Rund ein Zehntel des Gesamtumsatzes wird jedes Jahr rund um Ostern bundesweit erwirtschaftet. Der Tourismus lockt mit Ausflügen zu den kunstvoll geschmückten Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz. Ganzjährig geöffnete Ostereier-Museen zeugen davon, dass das Thema Ostern mit seinen Facetten die Menschen nicht nur in der Osterzeit bewegt. Was fasziniert die Menschen an den Bräuchen rund um das Osterfest? Woher kommen die Bräuche, die wir heute feiern? Und was haben sie mit dem eigentlichen christlichen Fest der Auferstehung zu tun? Diese und weitere Fragen klärt Heidrun Lieb mit ihren Gästen bei Alpha & Omega.