in Kingsport Folge 6

Aus der ungestümen, romantischen Waise Anne Shirley (Megan Follows) ist eine mutige, offenherzige und gebildete junge Lehrerin geworden. Sie nimmt eine Stellung in einem Internat in Kingsport an. Aber die kleine Stadt wird dominiert von einer reichen Familie, die es darauf anzulegen scheint, Anne das Leben absichtlich schwer zu machen. Regisseur Kevin Sullivan gelingt mit seinen Hauptdarstellern Megan Follows als Anne Shirley und Tony Award-Preisträgerin Colleen Dewhurst als Marilla Cuthbert eine bewegende Fortsetzung der ersten Serie.