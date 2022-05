Das Leben geht weiter Folge 11

Staffel 3 Folge 11 50 Minuten

Als Anne (Megan Follows) nach Avonlea zurückkehrt, muss sie feststellen, dass ihr Verlobter Gilbert Blythe (Jonathan Crombie) eine Anstellung in New York angenommen hat. Sie macht sich auch auf nach New York. Für Anne der Beginn einer Reise, die sie aber nicht nur nach New York, London und ins kriegsgebeutelte Frankreich führt. Auf der Suche nach ihrem vermissten Ehemann muss Anne sich auch in einem Netz aus Lügen und Intrigen zurechtfinden. Wird es ihr gelingen, Gilbert in den Kriegswirren aufzuspüren?