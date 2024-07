Bibelkunde Epheser (2/6)

Der Brief des Paulus an die Epheser ist ein Buch des Neuen Testaments. Seit dem Mittelalter wird er in sechs Kapitel unterteilt. In der heutigen Folge der 6-teiligen Reihe spricht Dr. Joachim Cochlovius über die Grundlagen der geistlichen Einheit der Gemeinde.