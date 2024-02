Bibelkunde Daniel (3/7): Daniel unter Belsazer und Darius

Das Buch Daniel ist ein Teil des Alten Testaments der Bibel. Es ist aber je nach Kontext und Glaubenstradition unterschiedlich eingeordnet. In ihm berichtet der Prophet Daniel unter anderem von seinem Dienst in Babylon und den Träumen Nebukadnezars, die er zu deuten vermochte. Aber auch seine Prophetien in Bezug auf den Messias und die Endzeit spielen eine bedeutende Rolle in seiner Auslegung. Mit Dr. Joachim Cochlovius.