Bernhard Heindl und Thies Hagge: Warum lässt Gott das zu?

Naturkatastrophen, Massenmorde, Krankheit und Elend: Wie kann man bei so viel Leid in der Welt an einen guten und allmächtigen Gott glauben? Die erfahrenen Seelsorger Bernhard Heindl und Thies Hagge versuchen im Gespräch mit Daniel Deman einer Antwort auf diese Frage aus einer sehr persönlichen Perspektive näherzukommen.