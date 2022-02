Folge 252 25 Minuten

Die Angestellten in Mario Börners Firma wissen, dass er Christ ist. Zusammen mit anderen Unternehmern setzt er sich in der Initiative "Unternehmer für Evangelisation" dafür ein, dass Menschen in Gemeinden nicht nur unter sich bleiben, sondern nach außen hin einladend werden. Das Netzwerk "Unternehmer für Evangelisation" vereint Führungskräfte aus unterschiedlichen christlichen Gemeinden. Es führt Unternehmer, Geschäftsführer und Führungspersönlichkeiten zusammen, die gemeinsam Mission und Evangelisation mit ihren Möglichkeiten unterstützen, z. B. mit Finanzen oder bei der Werbung für Evangelisation.