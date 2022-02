Männer brauchen Abenteuer

Folge 255 25 Minuten

Marc Stosberg ist Vorsitzender des Vereins "Füreinander e.V." in Erkrath. Dieser Verein möchte Kinder und Jugendliche in Erkrath stark machen und ihre Familien fördern. Marc Stosberg möchte auch nicht hinnehmen, dass Jungen und Männer das Gemeindeleben als langweilig abhaken. Er setzt sich dafür ein, dass für Männer und ihre Bedürfnisse in den Gemeinden passende Angebote entstehen. So auch die Charakterwochenenden mit dem Namen "Der 4te Musketier". Im Mittelpunkt dieser Erfahrung steht weder ein Mantel- und Degen-Spektakel noch ein Survival-Training. Charakterwochenenden - das sind vier Tage draußen im Freien, die Männerherzen herausfordern, bewegen, begeistern und stärken. Es geht um Vaterschaft, Partnerschaft, Freundschaft, um ein Leben aus dem Glauben.