Atheismus: Wozu an Gott glauben?

Gibt es Gott? Diese Frage ist umstritten. Die einen meinen, es gäbe keine Beweise für die Existenz Gottes und andere halten mit ihren Gottes-Erfahrungen dagegen. Zweifler fragen: Wozu soll ich eigentlich an einen Gott glauben? Haben die Atheisten am Ende sogar Recht mit ihrer Gottlosigkeit? Henri Kunze war einer von ihnen. Aufgewachsen mit der Vorstellung "an Gott zu glauben sei etwas für Dumme oder Schwache", stolpert er irgendwann über seine Haltung und über Gott.