Angst in ihren Augen (6)

Staffel 1 Folge 6 1 Stunde 24 Minuten

Angela (Katharina Böhm) kehrt nach ihrer Auszeit in die Klinik zurück. Paolo (Massimo Dapporto) hofft noch immer, dass Angela sich für ihn entscheidet. Aber als Angela nach ihrer Auszeit in die Klinik zurückkehrt, hat sie den Entschluss gefasst, Filippo (Ugo Pagliai) zu heiraten. Ausgerechnet jetzt bekommt Paolo eine Facharztstelle in Genua angeboten, die ein großer Karriereschritt wäre. Und dann machen Angela und Paolo auch noch die Patienten Sorgen. Die kleine Julia und ihr Bruder Andrea haben schlimme Verletzungen. Könnten sie von Misshandlungen herrühren? Ebenfalls auffällig ist das Verhalten vom kleinen Spillo (Adriano Pantaleo). Was können Paolo und Angela tun um ihm zu helfen?