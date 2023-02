Alle Kinder brauchen Liebe (7)

Staffel 1 Folge 7 1 Stunde 24 Minuten

Paolo (Massimo Dapporto) ist Kinderarzt in Rom. Ein befreundetes nicht mehr ganz junges Ehepaar wünscht sich sehnlichst ein Kind zu bekommen. Als Luisa schließlich tatsächlich schwanger wird, scheint der Herzenswunsch in Erfüllung zu gehen. Doch dann stellt sich heraus, dass das Kind am Down-Syndrom leiden wird. Die Eltern sind verzweifelt. Werden sie es schaffen, das Kind in Liebe anzunehmen? Spillo (Adriano Pantaleo) macht Schwierigkeiten. Wie können Angela (Katharina Böhm) und Paolo dem Jungen helfen?