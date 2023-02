Glück ist mehr als ein Wort (8)

Staffel 1 Folge 8 1 Stunde 24 Minuten

Paolo (Massimo Dapporto) muss nach Genua. Durch seine Abwesenheit wird Angela (Katharina Böhm) deutlich klar, wie sehr er ihr fehlt. Und das nicht nur in Bezug auf die Kinderklinik. Spillo (Adriano Pantaleo) fühlt sich im Waisenhaus von Angela und Paolo verlassen. Er reißt aus und bringt sich in große Gefahr. Das ganze Krankenhaus ist in Sorge. Können Angela und Paolo den Jungen und auch endlich zueinander finden?