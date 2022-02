Fastfood Evangelium - mal eben schnell von Jesus erzählen

Folge 350 26 Minuten

Über den Glauben sprechen? Einige empfinden es als peinlich, manchmal ist man auch unsicher, wie der Gesprächspartner reagiert. Ist das überhaupt gerade der richtige Augenblick, mal eben so das Evangelium an den Mann oder die Frau zu bringen? Heute sind zwei Menschen in der Sendung, die eine Strategie haben, wenn sie von Jesus erzählen. Denn niemand wird gern überfallen, aber ein Denkanstoß darf es schon sein.