Krisen: Chancen sehen und nutzen

Mit dem Rücken an der Wand stehen und einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht? Wenn erstmal alles in Trümmern liegt, ist es schwierig, darin noch etwas Positives zu sehen. Eher fragen wir Gott nach dem Sinn des Ganzen: Warum passiert mir das und womit hab ich das verdient? Mit Peter Rode und Nadia Kohn sind zwei Menschen in der Sendung, die beide tief in einer Krise steckten, und dann doch noch ihre Chance gesehen und genutzt haben.