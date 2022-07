Ein Phänomen ist immer wieder in Kirchen zu beobachten: Wenn junge Menschen in eine Gemeinde gehen, so meist in eine Jugendgruppe oder in den Konfirmandenunterricht. Spätestens mit Beginn der Berufsausbildung oder des Studiums tritt der Glaube in den Hintergrund. Was läuft da schief? "Kirche ist voll uncool", das ist diesmal das Thema. Eine junge Dame und ein Box-Champion erzählen, was ihnen in der Kirche gefehlt hat.