Das erste Gebot

Folge 371 26 Minuten

"Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!" So steht es im ersten der 10 Gebote. Für Christen, Juden und Muslime ist der Glaube an nur einen Gott normal. Doch es gibt auch Religionen, in denen verschiedene Gottheiten angebetet werden, wie etwa im Hinduismus und im keltischen Glauben. Ein ehemaliger Hindu und ein Druidenmeister berichten, warum sie heute an den einen Gott der Christen glauben.