Partnerschaft - In guten wie in schlechten Zeiten

Folge 378 26 Minuten

Ob eine Ehe hält, das wird nicht am Hochzeitstag entschieden, sondern in den vielen Jahren danach; vor allem in den sogenannten schlechten Zeiten. Dann zeigt sich, wie tragfähig die Partnerschaft wirklich ist. Miss Kay Robertson aus dem bekannten Reality-TV-Format "Duck Dynasty" hatte in der Ehe mit Phil viele schlechte Zeiten zu überstehen. Warum sie trotzdem bei ihrem Mann geblieben ist, berichtet sie in einem spannenden Interview.