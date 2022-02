Noch ist nichts verloren

Folge 254 28 Minuten

In der Not ist es nicht leicht, an Gott festzuhalten. Doch Gott kann aus schwierigen Zeiten Gutes machen: Sie befähigen uns, anderen in Krisen beistehen zu können. Dr. Charles Stanley unterstreicht diese Aussagen durch Bibelgeschichten mit Beispielen aus dem Leben der Glaubensväter.