Wenn Schwierigkeiten uns treffen (2/4): An unseren Schwierigkeiten wachsen

In der Not wächst unser Glaube. Dr. Charles Stanley gibt in seiner Predigt Aufschluss über den richtigen Umgang mit Schwierigkeiten. Dabei untersucht er biblische Wahrheiten und animiert dazu, Nöte nicht etwa als Hindernis, sondern als Gelegenheit zu sehen, um die Hingabe und den Glauben an Gott zu vertiefen.