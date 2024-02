Evangelistische Vorträge Scheufler: Lebensende - Hat der Friedhof einen Ausgang? (7/7)

Was bleibt, wenn alles, was uns wichtig ist, vergeht? Was ist eigentlich die letzte Antwort und was gibt Halt, wenn der Mensch auf dem Sterbebett liegt und erkennen muss, dass er nichts mitnehmen kann? Lutz Scheufler spricht von einer Hoffnung, die trägt, auch wenn das Leben im tiefsten Grund hoffnungslos erscheint.