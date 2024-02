Bibelkunde Philipperbrief (4/4): Berufen zur Freude

"Meine Freude, meine Krone," so liebevoll spricht Paulus über die Gemeinde in Philippi. In der vierten und letzten Folge dieser Reihe spricht Dr. Joachim Cochlovius über Paulus' Ermahnungen an die Gemeinde und warum Christen dennoch zur Freude berufen sind.