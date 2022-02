Folge 61 45 Minuten

Ein Kloster, mitten in der Stadt: Im Jahr 2016 war Bibel TV zu Gast in der Abtei St. Bonifaz in München. Hier traf Matthias Brender den Mann, der die Geschicke des Klosters fast 40 Jahre lang leitete: Altabt Odilo Lechner. "Mit weitem Herzen" - dieses Zitat aus Psalm 119 war der Wahlspruch des bekannten Autors und leidenschaftlichen Seelsorgers. Im Gespräch mit Matthias Brender blickt er zurück auf seinen ganz persönlichen "Lauf des Lebens". Am 3. November 2017 starb Odilo Lechner.