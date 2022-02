Staffel 4 Folge 46 25 Minuten

Was genau ist Anbetung und wer oder was hat in meinem Leben eigentlich das Sagen? Diesen Fragen geht Johannes Hartl im dritten Teil seiner Vortragsreihe "Gott ungezähmt" nach. Dabei nimmt er das Beten unter die Lupe und zeigt die Dimensionen des Gebets auf.