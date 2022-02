Staffel 4 Folge 47 25 Minuten

Noch nie schien die Zeit so schnelllebig und kostbar. Doch gerade in dieser Zeit entstehen immer mehr Gebetshäuser und Gebetsbewegungen. In dem vierten Teil der Vortragsreihe "Gott ungezähmt" spricht Johannes Hartl über die Macht der Zeit und darüber, was es bedeutet, Gott zu fürchten.