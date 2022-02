Ein Hilfsdienst entsteht

Folge 1 10 Minuten

Nach dem Krieg bauen die Deutschen nicht nur Häuser, Straßen und die Wirtschaft wieder auf. Auch die Hilfe in Not- und Krisenfällen muss neu gestaltet werden. Auf katholischer Seite entsteht auf Initiative Kanzler Adenauers der Malteser Hilfsdienst. Mit ihm gelingt es, die Hilfe nach Unglücken und Katastrophen in die Hände tausender, überwiegend junger Ehrenamtlicher zu legen. Die Auftaktsendung zu einer mehrteiligen Reihe.