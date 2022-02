Gottes Gegenwart: Gemeinschaft

Staffel 4 Folge 53 25 Minuten

In Anbetracht der Kriege, Krisen und Skandale kann man schnell in Hoffnungslosigkeit versinken. Doch genau in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, in der Gegenwart Gottes zu sein, so Pete Greig. Der Pionier der Gebetsbewegung 24/7 sprach auf der MEHR Konferenz 2016 über die Wichtigkeit des Gebets und was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu verweilen. Es gibt Hoffnung.