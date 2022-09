Das Glück fällt nicht vom Himmel

Staffel 1 Folge 4 45 Minuten

Der berühmte Schauspieler und Regisseur Lance Gaylord (Daniel Davis) engagiert Jonathan (Michael Landon) und Mark (Victor French), um auf seine Kinder aufzupassen, während sie in den Ferien bei ihm in Hollywood sind. Brock (Bobby Jacoby) und Karen (Emily Moultrie) sind sehr enttäuscht darüber, dass sie überhaupt gar keine Zeit mit ihrem Vater verbringen können. Stets ist ihm der nächste Drehtag und die Bearbeitung im Schnitt wichtiger. Jonathan und Mark strengen sich mächtig an, dem Workaholic Lance zu zeigen, was im Leben wirklich wichtig ist.