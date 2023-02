Club der armen Unternehmer

Staffel 1 Folge 11 45 Minuten

Nach dem Tod ihres Mannes hat Kate (Kate McGeehan) ihre Lebensfreude verloren. Auch Paul (Dane Clark) geht es ähnlich. Kate liebt ihr kleines Häuschen und bei Paul ist seine Arbeit das Einzige, was ihm noch Kraft gibt. Beide arbeiten bei der gleichen großen Firma. Kate als Putzfrau und Paul als Investment-Berater. Doch diese Firma, die es lange so gut mit ihnen gemeint hat, wendet sich gegen sie. Kates Haus soll abgerissen werden und Paul wird gegen seinen Willen in den Ruhestand versetzt. Beide sind verzweifelt. Doch da taucht Jonathan (Michael Landon) auf und hat einen Plan, wie man die gierige Firma mit ihren eigenen Waffen schlagen kann und Kate und Paul ihre Lebensfreude wieder zurückgewinnen können ...