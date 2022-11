Liebe geht seltsame Wege - Herzen in Not

Staffel 1 Folge 13 45 Minuten

Lizzy MacGill und Garth Armstrong haben sich verliebt und sind trotz des Widerstands von Garths Vater durchgebrannt. Die beiden genießen ihr gemeinsames Glück. Doch dann erfährt Lizzy, dass sie Krebs hat. Weil sie Garth keine Last sein möchte, trennt sie sich von ihm. Sie lässt ihn aber in dem Glauben, sie habe ihn nur wegen seines Geldes geheiratet. Enttäuscht von der Liebe zu Lizzy will Garth jetzt dem Wunsch seines Vater nachkommen und die Frau heiraten, die er für ihn vorgesehen hat. Können Jonathan und Mark durch ihr Eingreifen doch noch alles zum Guten wenden?