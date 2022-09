Auf den Schwingen der Liebe

Staffel 1 Folge 8 45 Minuten

In einem abgelegenen Ferienort an einem See leben Earl und Libby, die füreinander bestimmt sind. Jonathan soll das Paar zusammenbringen. Mark darf unterdessen seinem Hobby nachgehen, dem Fischen. Jonathans Plan ist, ein wenig mit Libby zu flirten, um Earl eifersüchtig zu machen. Doch dann verliebt sich Jonathan selbst in Libby ...