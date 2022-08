Du bist der Sieger

Staffel 1 Folge 22 45 Minuten

Deke Larson (Ken Olandt) steht kurz davor, in der Profi-Baseball-Liga angenommen zu werden. Auch seinem Vater (Jim Haynie) würde das viel bedeuten. Doch dann führt sein Übermut zu einem Unfall, bei dem Deke beide Beine verliert. Er hat keinen Lebenswillen mehr und auch das Verhältnis zu seinem Vater entwickelt sich schwierig. Doch Jonathan (Michael Landon) und Mark (Victor French) versuchen mithilfe von Eleonor (Bobby Block), einem Mädchen von Dekes Schule, und auch mit Jonathans alten Freund Scottie (James Troesh), Deke die Lebensfreude wieder zurückzugeben. Doch kann das gut gehen, wenn Dekes Vater so gar nichts mehr von ihm wissen will?