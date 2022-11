Denn du bist ein Mensch - gefangen

Staffel 1 Folge 19 45 Minuten

Jonathan und Mark haben alle Hände voll zu tun. Es kriselt in der Ehe von Scottie und Diane. Und in einem kleinen Ort geht unter den Anwohnern das Gerücht herum, in einem abgelegenen Haus würde ein Monster wohnen. Tatsächlich lebt Julian Bradley (Jeff Kober) mit seiner Mutter sehr zurückgezogen. Diese tut alles dafür, dass es auch so bleibt. Als Julian im Wald die Blinde Rachel kennenlernt, kommen die beiden sich näher. Doch Mrs. Bradley hält es nicht aus, dass ihr Sohn sich einer anderen zuwendet ...