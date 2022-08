Wind weht übers Meer

Staffel 1 Folge 34 45 Minuten

Der gealterte Schriftsteller Frank Worton hat aufgehört zu schreiben. Er fährt mit seinem Enkel Todd und dessen Frau Zoe ans Meer. Hier hatte er Genna getroffen, seine große Liebe. Und hier hat er sie auch verloren. Zwar hat er dann geheiratet und ein erfülltes Leben geführt, aber Genna und seine Liebe zu ihr haben Frank in seiner Arbeit stets inspiriert, bis er versuchte sie zu vergessen. Nun am Ort ihrer gemeinsamen Zeit scheint Genna sich wieder in Erinnerung zu bringen, denn Frank sieht sie überall. Sein Enkel Todd ist selbst Schriftsteller und leidet darunter, dass er sein Talent als viel geringer als das seines Großvaters einschätzt. Verbittert hat er sich auf Agentenromane verlegt. Können Mark und Jonathan den verlorenen Herzen von Großvater und Enkel helfen?