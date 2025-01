Grüße aus dem Hundehimmel

Larry, sein Vater Harvey Glazer und Boomer, ihr Hund, wollen einen richtigen Männerurlaub machen. Ganz ohne die weiblichen Mitglieder der Familie, Larrys Mutter und seine große Schwester. Doch in einer einsamen Gegend haben sie einen schlimmen Unfall. Hund Boomer versucht mit allen Mitteln, ihnen zu helfen. Er stoppt Jonathan und Mark. Aber es dauert, bis Mark und Jonathan begreifen, was es ist, das Boomer ihnen mitteilen will. Können die beiden Vater und Sohn noch retten?