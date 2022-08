... und führe uns nicht in Versuchung

Staffel 1 Folge 43 45 Minuten

Jonathan und Mark bekommen den Auftrag, als Priester verkleidet eine geschlossene Kirche mitten in der Stadt wiederzueröffnen. Es dauert auch nicht lange, da wird sie zum Zentrum drastischer Geschehnisse: Sie wird zur Notunterkunft für viele Menschen aus der Nachbarschaft, in deren Block ein Großbrand wütet. Außerdem ist da der Kleinkriminelle Charly, der einen Koffer mit einer Million Dollar gefunden hat und sich nun vor den Gangstern, die ihn verloren haben, verstecken muss. Auch die schüchterne Wanda kommt in die Kirche und trotz größter Unwahrscheinlichkeit verlieben sich Charly und Wanda ineinander. Nun muss sich Charly entscheiden - Geld oder Liebe?