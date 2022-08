Ost-West ist eine Himmelsrichtung

Staffel 1 Folge 33 45 Minuten

Maria wünscht sich nichts sehnlicher, als vor ihrem Tod noch einmal ihren Sohn zu sehen. Als sie im Krieg nach Deutschland ins Arbeitslager verschleppt wurde, war er in Russland zurückgeblieben. Alle Versuche, ihn zu finden, schlugen fehl. Aber sie weiß, dass Gott in all dem einen Plan hat. Als Gott ihr Jonathan schickt, zweifelt sie keine Sekunde daran, dass er ein Engel ist und ihren Wunsch wahr machen kann.