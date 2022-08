Ein Vater und sein Sohn

Staffel 1 Folge 49 45 Minuten

Mark und Jonathan besuchen Marks alten Angelfreund Gene und dessen Familie. Doch Mark steht ein Schock bevor: Tony, Genes Sohn, liegt bereits seit vielen Jahren im Koma. Ein Badeunfall, in den auch seine Schwester Michelle verwickelt war, ist dafür verantwortlich. Michelle plagen seither schwere Schuldgefühle und auch ihre Mutter hält es nicht mehr aus, ihren Sohn so zu sehen. Nur Gene hat noch Hoffnung und besucht Tony täglich. Doch auch das belastet die Familie. Jonathan und Mark haben viel damit zu tun, den Familienmitgliedern in ihrer unterschiedlichen Verzweiflung zu helfen.