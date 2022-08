Ein Lied aus der Fremde

Staffel 1 Folge 47 45 Minuten

Nach vielen Jahren trifft Mark seinen Freund und Musiker Gabe Wilson wieder. Gabe ist durch einen Unfall erblindet und leidet an Herzschwäche. In der Kirche treffen Mark und Jonathan auf die strenge Mutter Livingston. Sie duldet nicht, dass ihre musikalische Tochter in einer Band singt und ihr Talent für weltliche Musik verschwendet. Gabe wird der neue Klavierspieler der Kirche. Nach 30 Jahren steht ihm plötzlich seine Jugendliebe Ellie gegenüber - die hartherzige Mutter Livingston. Kann Gabe ihr Herz erweichen?