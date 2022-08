Späte Einsicht

Staffel 2 Folge 62 45 Minuten

Willy Winkfingers Zuhause ist in Gefahr. Der Bürgermeisterkandidat Melvin Rich plant, den Park zu asphaltieren, in dem der gutmütige Willy als Obdachloser haust. Jonathan und Mark haben einen besonderen Auftrag: Sie sollen Willy einen letzten Wunsch erfüllen und organisieren ein Treffen zwischen dem ungleichen Paar. Melvin Rich macht sich über Willy lustig. Zur Strafe muss er für 24 Stunden das Aussehen mit dem Obdachlosen tauschen. Eine Erfahrung, die Melvin Rich so schnell nicht vergessen wird.