Feine Gesellschaft

Staffel 2 Folge 71 45 Minuten

Dr. Bill Martin ist der angesehenste Arzt der Stadt und lebt mit seiner Familie im schönsten Viertel. Durch den Druck, in das Klischee des reichen Vorortes zu passen und seine Familie vor Rassismus zu bewahren, verbirgt Bill seine lateinamerikanischen Wurzeln. Als eine afrikanische Familie in die Nachbarschaft ziehen möchte, versucht Bills Nachbar Brad alles Mögliche zu tun, um den Ruf der "feinen Gesellschaft" durch diese nicht zerstören zu lassen. Er ruft eine Versammlung der Einwohner aus, um über den Zuzug der afrikanischen Familie abzustimmen. Am Ende liegt die Entscheidung bei Bill. Was wird er tun?