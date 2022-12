Die Reifeprüfung

Staffel 2 Folge 58 45 Minuten

Jonathan und Mark arbeiten als Aushilfslehrer. Mark übt sich als Volleyballtrainer für die Mädchen und Jonathan bringt seine Schüler im Geschichtsunterricht ganz schön ins Grübeln. In all dem Getümmel haben die Schüler viele private Herausforderungen zu meistern: Danny hat finanzielle Probleme, Sammy wird auf Grund seiner Körpergröße gemobbt, Kate hat kein Date und Melanie wünscht sich, mit Danny zusammen zu sein. Wird es am Ende zu einem Happy End kommen?