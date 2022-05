Sein bester Freund (1)

Staffel 2 Folge 69 45 Minuten

Jonathan und Mark finden Arbeit als Hundesitter. Bei einem Besuch in einem Kinderheim lernen sie den einsamen Alex kennen, der sich niemandem öffnet. Doch die Begegnung mit dem Hund Jake erweckt in ihm die Lebenslust. Aber der Hund gehört eigentlich der kleinen Jenny. Als diese ihren Hund in einer Zeitung wiedererkennt, möchte sie ihn zurück nach Hause holen. Todtraurig zieht Alex sich wieder in sich zurück. Wird er sich jemals wieder öffnen?