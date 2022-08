Lebenshilfe

Staffel 2 Folge 76 45 Minuten

Scott bekommt eine Hiobsbotschaft. Er wird erblinden. Sein Lebensmut schwindet. Verzweifelt macht er mit seiner Freundin Schluss und hängt nur noch träge herum. Um Hilfe zu finden, schicken seine Eltern ihn in ein Blindencamp, wo er sich mit seinem Schicksal auseinandersetzen muss. Caz, ein von Geburt an Blinder nimmt sich seiner an und versucht ihn von den schönen Seiten des Blindseins zu überzeugen. Als Caz jedoch erfährt, dass eine geplante Operation an seinen Augen nicht durchgeführt werden kann, stürzt auch er in eine Depression. Voll Trauer und Wut will er seinem Leben ein Ende bereiten, doch dann plötzlich kommt alles ganz anders, als er dachte...