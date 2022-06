Veränderungen

Staffel 2 Folge 81 45 Minuten

In Oakland herrscht ein großer Rassenkampf. Afroamerikaner und weiße Amerikaner stellen sich gegeneinander, voller Misstrauen und Hass. Während Jonathan sich einen Job als Verwalter in einem afroamerikanischen Viertel sucht, bekommt Mark seine Polizeimarke zurück und arbeitet wieder an der Seite seines alten Partners. Schockiert muss Mark feststellen, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Als Marks Partner einen Jungen erschießt, erpresst er Mark, nichts zu verraten, wissend, dass er in seiner Schuld steht. Hin- und hergerissen zwischen seiner Freundschaft, seinen Schuldgefühlen und seinem Gerechtigkeitssinn muss Mark eine Entscheidung treffen. Welche Richtung wird er einschlagen? Eines ist jedoch sicher: Einer der Beteiligten wird leiden müssen ...