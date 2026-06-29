Eine große Liebe (1)
Staffel 4 Folge 87
45 Minuten
Nach dem Tod seiner Frau Jane erwartet Jonathan, endlich zu ihr gehen zu dürfen. Als Gott es ihm nicht erlaubt, möchte er nichts mehr mit seinem Auftrag zu tun haben. Daraufhin wird er wieder zum Menschen, verfällt in Wutausbrüche, Alkoholrausch und beendet seine Freundschaft zu Mark. Als er sich wütend an den Strand zurückzieht, trifft er auf Jennifer, die sich umbringen möchte. In letzter Minute kann er sie noch vor dem Ertrinken retten. Doch wird er sich auch selbst retten können?
Zusatzinformationen
Serie: Ein Engel auf Erden
Genre: Serie
Jahr: 1984-1984
Verfügbar bis: 06.07.2026 um 20:15 Uhr