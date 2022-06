Visionen

Staffel 2 Folge 84 45 Minuten

Reporter Hale ist mit anderen Soldaten in einer Zelle eingesperrt. In Todesangst schreibt er einen Abschiedsbrief an seinen Verleger Cole. Dabei wird ihm bewusst, wie gern er seine Frau Martha ein letztes Mal sehen würde. Kurz darauf findet er sich in seinem Haus wieder - in einem Traum seiner Frau. Jonathan hilft ihm, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Plötzlich erlebt er alles noch einmal: seine Affäre mit Eleanor, den Unfall seines Sohnes Louis, seine ständigen Reisen - nur diesmal aus Sicht seiner Frau. Wenn er jetzt noch einmal die Chance hätte, würde er vieles in seinem Leben anders machen ...