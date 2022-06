Himmlischer Fehler

Staffel 2 Folge 88 45 Minuten

Computerabsturz im Himmel. Der falsche Engel ist zu Stan (John Pleshette) und seiner Frau Conny (Murphy Cross) abkommandiert. Max (Bill Macy) will nicht dabei helfen, dass die beiden endlich Eltern werden. Im Gegenteil: Er will die beiden auseinanderbringen. Denn er ist Stans Vater und war schon zu Lebzeiten nicht mit dieser Liebe einverstanden. Sycopomp (Bob Hope), der Engeldisponent, fordert Jonathan (Michael Landon) und Mark (Victor French) sogar per Notfallpieper an, denn dies ist wirklich ein vertrackter Fall.