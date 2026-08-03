Liebe der Vergangenheit (1)

Commander Michaels leidet unter Albträumen aus der Kriegszeit. In ihrem Beruf als Notfallkrankenschwester kommt es somit zu immer häufigeren Ausfällen. Jonathan und Mark schleusen sich in das Militärkrankenhaus ein, um nicht nur ihr zu helfen, sondern auch einem jungen Mann, der als Pilot arbeiten möchte. Nur doof, dass er unter großer Prüfungsangst leidet. Jonathan beauftragt Mark, dem jungen Mann zu helfen. Doch um diesen ermutigen zu können, muss Mark sich einer seiner größten Ängste stellen. Wird er es tun?