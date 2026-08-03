ab 12
Liebe der Vergangenheit (2)
Staffel 5 Folge 97
45 Minuten
Commander Michaels kann ihren Schmerz über den Verlust ihres Mannes nicht vergessen. Auch die Tatsache, ihren Sohn zur Adoption freigegeben zu haben, lässt sie nicht los. Gefangen in der Vergangenheit lässt sie kaum jemanden an sich heran. Jonathan bringt sie in eine Selbsthilfegruppe, wo sie mit der Wahrheit konfrontiert wird und ihrem Schmerz begegnen muss. Als sie eines Tages David begegnet, erinnert sie sich an ihren eigenen Sohn und beginnt, ihn zu suchen. Wer hätte gedacht, dass dieser viel näher ist, als sie dachte ...
Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 12 Jahren
Serie: Ein Engel auf Erden
Genre: Serie
Jahr: 1984-1984
Verfügbar bis: 10.08.2026 um 21:00 Uhr