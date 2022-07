Liebe der Vergangenheit (2)

Staffel 2 Folge 92 45 Minuten

Commander Michaels kann ihren Schmerz über den Verlust ihres Mannes nicht vergessen. Auch die Tatsache, ihren Sohn zur Adoption freigegeben zu haben, lässt sie nicht los. Gefangen in der Vergangenheit lässt sie kaum jemanden an sich heran. Jonathan bringt sie in eine Selbsthilfegruppe, wo sie mit der Wahrheit konfrontiert wird und ihrem Schmerz begegnen muss. Als sie eines Tages David begegnet, erinnert sie sich an ihren eigenen Sohn und beginnt, ihn zu suchen. Wer hätte gedacht, dass dieser viel näher ist, als sie dachte ...